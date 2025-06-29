Kene ile mücadele için binlerce keklik doğaya bırakılıyor

Kene ile mücadele için binlerce keklik doğaya bırakılıyor
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Kenelerin bir numaralı düşmanı olan keklikler, Afyonkarahisar'da yetiştirilip doğaya salınıyor. 2009'dan bu yana 137 bin kınalı, 40 bine yakın da çil keklik üreten istasyon, Türkiye'de çil keklik üreten tek tesis olarak biliniyor. Bu yıl üretilen 9 bin kınalı ve çil keklik de yakın zamanda doğaya bırakılacak.

Son dönemde Türkiye'nin birçok bölgesinde sık sık görülmeye başlanan ve can kayıplarına neden olan kene ile mücadelede bir adım daha atılıyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Keklik Üretme İstasyonu'ndaki yüzlerce keklik, her yıl belirlenen illerde kene ve süne mücadelesi için doğaya bırakılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürü Kemal Can, Şuhut Keklik Üretme İstasyonu'nun kurulduğu 2009'dan bu yana kınalı ve çil keklik ürettiğini söyledi.

"TÜRKİYE'DE ÇİL KEKLİK ÜRETEN TEK TESİSİZ"

İstasyonda bugüne kadar 137 bin kınalı ile 39 bin 600 çil keklik üretildiğini vurgulayan Can, "DKMP Genel Müdürlüğümüzün yıllara göre programları oluyor. Türkiye'de çil keklik üreten tek tesisiz. Bölge müdürlüklerimizin arazi çalışmaları neticesinde DKMP Genel Müdürlüğümüze teklifte bulunuyor. Yapılan değerlendirme sonucunda üretimini yaptığımız keklikler, ülkemizin çeşitli yerlerinde doğaya salınıyor." diye konuştu.

Kene ile mücadele için binlerce keklik doğaya bırakılıyor

"SALIM YAPTIĞIMIZ YERLERİ 3 YIL AVA KAPATIYORUZ"

Bu yıl planlanan 6 bin kınalı ile 3 bin çil keklik üretiminin yapıldığına değinen Can, şunları kaydetti: "Çil keklikler, habitatları gereği genellikle Çanakkale, Yalova, Bursa ve Tekirdağ'da, kınalı keklileri de daha çok Denizli, Muğla, Manisa ve Afyonkarahisar'da doğayla buluşturuluyor. Kekliklerin salınımında genellikle suya yakın yerler tercih ediliyor. Salım yaptığımız yerleri üç yıl ava kapatıyoruz. Kekliklerin oralarda tutunmaları ve üremelerini hedefliyoruz. Avcılarımızdan da bu konuya riayet etmelerini istiyoruz."

Kene ile mücadele için binlerce keklik doğaya bırakılıyor

"SÜNE VE KENE GİBİ BÖCEKLERLE BESLENİYORLAR"

Can, DKMP Genel Müdürlüğünün keklik üretip doğaya salma amacının ekosistemin desteklenmesi ve türün devamının sağlanması olduğunu söyledi. Kekliklerin doğadaki biyolojik mücadele açısından önemli bir tür olduğuna dikkati çeken Can, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu konu da kekliklerin beslenme alışkanlıklarından kaynaklanıyor. Keklikler, genellikle bitkiler ve böceklerle besleniyor. Özellikle palazlık dönemlerinde, daha çok proteinle beslenmesi gerekiyor. Daha çok böcekle besleniyorlar. Süne ve kene gibi. Bu da kuşu, biyolojik mücadele açısından etkin hale getiriyor. Doğada ne kadar böcek yiyen kuş olursa, onların pandemi oluşturması ve yaygınlaşmasını engellemiş oluyor. Dolayısıyla biyolojik mücadelede keklikler kullanılmış oluyor."

Kene ile mücadele için binlerce keklik doğaya bırakılıyor

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Yorumlar (24)

Haber Yorumlarıserhat:

Önce avcıları avlamamız gerekiyor ki keklikler de keneleri avlasın.

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Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

Bu keklikleri avlayan avcıları idam edin çünkü keneler yüzünden insanlar ölüyor avcılık nedir ya yasaklansın ne saçma birşey eskiden insanlar doymak için avlanıyordu şimdikiler keyif için

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Haber YorumlarıMr Camel:

Kurban olduğum RABBİM ne güzel yaratmış doğayı her hayvanın bir özelliği var insan öldüren kene yi keklik gibi bir hayvan yok ediyor.. fransa sokak kedileri hayvanları kaldırıyor ülke fare siçan batıyor her hayvanın doğası var insanlar katlediyor bu hayvanları nesli tükenen hayvanlar var dünyada

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Haber YorumlarıDadaş Erzurumlu:

Dengeyi bozan insan düzelten hayvan. Hangisi asil olan cevabı söyleyin .

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Haber YorumlarıHakan Güzeldal:

MaşAllah artık keklikler keklik gibi avlayacak ??

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