Adıyamanlı depremzedeler kurbanlarını kesiyor

ADIYAMAN - Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği deprem bölgesi Adıyaman'da, Bayram Namazı sonrası kurbanlıklar kesilmeye başlandı.

6 Şubat tarihinde yıkıcı depremin yaşandığı Adıyaman'da, binlerce vatandaş hayatını kaybetmiş ve binlerce yapı ise yıkılmıştı. Depremin üzerinden geçen 4,5 aylık bir sürecin sonrasında gelen Kurban Bayramı'nda Adıyamanlı depremzedeler kıldıkları bayram namazı sonrası kurban kesim alanlarına gitti. Burada kurbanlıklarını kesmek isteyen vatandaşlara, Adıyaman Belediyesi ekiplerince ücretsiz hizmet verildi.

Kurbanlığını alarak kesim alanına gelen Adıyamanlı depremzede Mehmet Emin Polat, "Kurbanımızı kesmek için sıramızı bekliyoruz. Ondan sonra eve götürerek doğrayacağız. Bir kısmını dağıtıp geriye kalanını da yiyeceğiz" dedi.

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü Hekimlerinden Yusuf Işık, "Kurban kesildikten sonra 25-30 dakika kadar gölgede bekletilmelidir. Etin sertliğinin oluşması için eti gölgede bekletmeliyiz. Sonrasında da hemen doğrama işlemine geçilebilir" diye konuştu.