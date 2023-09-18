Adıyaman'da Polislerden Öğrencilere Destek

Adıyaman'da toplum destekli polisler, eğitim öğretimin ilk haftasında öğrencileri yalnız bırakmadı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri okul öncesi ve orta dereceli okulları eğitim öğretimin ilk haftasında ziyaret etti. Nene Hatun Anaokulu, Borsa İstanbul Anadolu Lisesi ve Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'ne giden polisler, okul yöneticileri ve öğrencilerin yeni eğitim ve öğretim yılı tebrik etti.

Nene Hatun Anaokulunda 75 öğrenciye polislik mesleği, acil numaralar, okul servislerinde nasıl davranılması gerektiği ve kendi güvenliklerini nasıl sağlayacakları konularında bilgilendirmeler yapıldı. - ADIYAMAN