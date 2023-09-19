Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangın, Tümenli Mahallesi'nde başladı ve orman bölge müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 1.5 saatlik müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, jandarma ekipleri yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlattı.