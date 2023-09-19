Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangın, Tümenli Mahallesi'nde başladı ve orman bölge müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 1.5 saatlik müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, jandarma ekipleri yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlattı.
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
ADANA - Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Karaisalı ilçesine bağlı Tümenli Mahallesi'nde orman yangını başladı. Yangının haber verilmesi üzerine orman bölge müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale başlattı. Yaklaşık 1.5 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor. Jandarma ekipleri yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlattı.