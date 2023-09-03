92. İzmir Enternasyonal Fuarı Gençlerin Yoğun İlgi Gördüğü Bir Etkinlik Oldu

Dünya gençliğinin enerjisiyle kapılarını açan 92. İzmir Enternasyonal Fuarı'na yoğun ilgi var. Gençler, ekonomik darboğazda çok yüksek fiyatlı etkinliklere sadece 5 TL'ye girebildikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Dünya gençliğinin enerjisiyle kapılarını açan 92. İzmir Enternasyonal Fuarı'na yoğun ilgi var. Gün boyu fuarda macera parkurundan konserlere, spor turnuvalarından film gösterimlerine sayısız etkinlikte gönüllerince eğlenen gençler bu ekonomik darboğazda çok yüksek fiyatlı etkinliklere sadece 5 TL'ye girebildikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Kentin simgesi İzmir Enternasyonal Fuarı, 92'inci yılında gençleri Kültürpark'ta buluşturdu. İzmir'in "2026 Avrupa Gençlik Başkenti Finalisti" olmasına özel "gençlik" teması ile 1-10 Eylül tarihlerinde düzenlenen dev fuar, gençlerin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatın farklı alanlarında daha etkin bir rol üstlenmelerini teşvik edecek çok sayıda etkinliğe sahne oluyor.

GENÇLİK ALANI

Fuarda bu yıl özel olarak hazırlanan gençlik alanında, gençlik sivil toplum kuruluşları, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gençlik çalışmalarıyla ilgili birimleri, spor kulüplerinin stantları yer alırken macera parkuru, zipline, müzik ve dans gösterileri, drama etkinlikleri, bilgi yarışmaları, ünlü sporcuların söyleşileri, sokak basketbolu gibi birçok etkinlik düzenlendi. Fuarın açıldığı ilk saatlerden itibaren fuar alanını dolduran gençler, gün sonunda ise konserlerde gönüllerince eğlendi.

"İLİKLERİMİZE KADAR GENÇLİĞİ YAŞADIĞIMIZ FESTİVAL TADINDA BİR FUAR"

Türkiye'nin ekonomik darboğazında gençlerin çok yüksek maliyetlerle katılabileceği etkinliklere 5 TL'ye ulaştıran 92. İzmir Enternasyonal Fuarı, gençlerin umudunu büyüttü. Fuarı değerlendiren Hatice Binaz, "Çocukluğumdan beri özlediğim bir fuarı bu sene tatmış oldum. İliklerimize kadar gençliği yaşadığımız festival tadında bir fuarla birlikteyiz. Birazcık daha eski ruhunu korumakla birlikte gençliğe yer verilmiş bu fuarda. Konserler olsun, etkinlikler olsun çok uygun eğlendiğimiz bir fuar oluyor. Genel olarak fuarın ruhu gençlik ruhuyla hazırlanmış. Çok eğlendim. Konserler pahalı olduğu için gidemiyorduk. Ama şu an gelebiliyoruz. Sanatçılar çok güzel. Bu yıl fuar çok daha güzel. Tüm bu çalışmalar için Tunç Başkana çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"YAZIMI İZMİR'DE GEÇİRMEMİN NEDENİ BU ORGANİZASYON"

Gençlik Alanı'nda düzenlenen 3X3 Basketbol İzmir Kupası'na katılan Hulki Savan, "Bugün çok güzel bir gün geçiriyoruz. Buraya gelmesi beklenmeyen bir takımdık. Ama çok güzel sonuçlar çıkarıyoruz. Tunç Başkana çok teşekkür ediyoruz. İki senedir bu organizasyonlara katılıyorum ve gerçekten yazımı İzmir'de geçirmemin nedeni bu organizasyonlar. Sonunda kadar destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BURADA OLMAK MÜKEMMEL HİSSETTİRİYOR"

Fuarda gençlerin en çok tercih ettiği alanlardan birisi ise macera parkuru ve zipline alanı oldu. Arkadaşlarıyla alanda gönüllerince eğlendiklerini ifade eden Reyhan Özgörnek, "Gençlikle ilgili etkinliklerin yapılması gerçekten çok güzel bir şey. Bize özel bir ortam var ve orada bulunuyor olmak gerçekten mükemmel hissettiriyor. Buraya ikinci gelişim, herkese de tavsiye ediyorum. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.

"BU ETKİNLİKLER NORMALDE ÇOK PAHALI"

Ali Enes Gülmez ise, "Arkadaşlarımızla fuarın açıldığını duyduk. Çok eğlenceli çok güzel bir fuar oluyor. Farklı parkurları denedik. Havası da ortamı da çok güzel. İzmirli olduğum için İzmir Enternasyonal Fuarı'na birçok defa geldim. Bu sene gençlik temasının olması çok daha iyi oldu. Daha fazla genç kitleye hitap ediyor ve bu çok güzel bir şey. Daha fazlasını da bekliyoruz. Bu tür etkinliklere katılmak normalde çok zor. Öğrenciler için gençler için çok pahalı. Bu konserlere, etkinliklere bu kadar kolay ulaşılması çok güzel" şeklinde konuştu.