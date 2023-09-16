9 yaşındaki İbrahim'in sünnet düğününe polisler eşlik etti

Kocaeli'de yaşayan 9 yaşındaki İbrahim Topkara'nın sünnet düğünü için kurduğu hayal gerçek oldu. Polisler, sünnet düğünü konvoyuna eşlik etti ve İbrahim'e unutulmaz anlar yaşattı.

Kocaeli'de yaşayan 9 yaşındaki İbrahim Topkara'nın sünnet düğünü için kurduğu hayal gerçek oldu. Minik İbrahim'in hayalini öğrenen polisler, sünnet düğünü konvoyuna eşlik etti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki İbrahim Topkara'nın sünnet düğünü için kurduğu hayali gerçek oldu. Babasına her fırsatta polisleri çok sevdiğini ve sünnet düğününe onların da katılmasını istediğini söyleyen minik İbrahim'e sürpriz yapıldı. İbrahim'in bu isteğini öğrenince kayıtsız kalmayan polis ekipleri, sünnet düğününe ve düğün konvoyuna katıldı. Polislerle bol bol fotoğraf çektiren İbrahim unutulmaz anlar yaşadı. - KOCAELİ