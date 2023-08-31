30 Ağustos Zafer Bayramı Atakum'da Coşkuyla Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü Atakum'da yapılan etkinliklerle kutlandı. Zafer coşkusunun doruğa çıktığı kutlama programında konuşan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Bu ülke kolay kazanılmadı. Bu yaşam biçimi kolay elde edilmedi, yaşam biçiminizden vazgeçmeyin" dedi.

Türk milletinin kahramanca verdiği mücadelenin sembolü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü, Atakum Belediyesi'nin organize ettiği etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, sabah saatlerinde Onur Anıtı'nda çelenk sunumuna ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlamalara katıldı. Başkan Deveci daha sonra Av. Gülay Deveci ile birlikte, Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın ev sahipliğinde yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci Yıl Dönümü Kabul Töreni'nde protokol üyeleriyle bir araya geldi.

Büyük zafere coşkulu kutlama

Kutlamalara daha sonra Atakum'da devam eden Başkan Deveci, Atakum Belediyesi, Atakum Kent Konseyi ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şubesi iş birliğiyle Çobanlı İskelesi'nden başlayıp Vatan Caddesi'nde sona eren "Zafer Yürüyüşüne" katıldı. Her yaştan çok sayıda vatandaşın bayraklarıyla birlikte katıldığı yürüyüşte hep bir ağızdan marşlar söylendi ve şiirler okundu. Atakum sahilinde bayram coşkusunun doruğa çıktığı yürüyüşte, çevredeki yurttaşlar da alkışlarıyla korteje eşlik ederek o anları cep telefonları ile kaydetti. Büyük zaferin coşkulu kutlaması Pelitköy Atatürk Spor Kompleksi'nde devam etti. Pelitköy Sitesi sakinleri, Büyükoyumca Muhtarlığı ve Atakum Belediyesi'nin iş birliğinde düzenlenen gecede DJ İnanç Seven, en güzel şarkılarla bayram sevincini doruğa taşırken, sanatçı Kaan Uğur Yücekent de seslendirdiği marşlarla unutulmaz bir gece yaşattı.

"Yaşam biçiminizden vazgeçmeyin"

Konsere katılan vatandaşlarla birlikte marşlara eşlik eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, yaptığı konuşmada 30 Ağustos'un Cumhuriyet tarihinin en önemli günlerinden birisi olduğunu ifade ederek, "Türk halkı, özellikle ilk adım kenti Samsun, 30 Ağustos'a hak ettiği değeri vermeye çalışıyor. 30 Ağustos'un ne anlama geldiğini bilmemiz gerekiyor. 30 Ağustos olmasaydı bağımsız Türkiye olmayacaktı. Biz burada, bu kılık kıyafetlerimizle elimizde Türk bayraklarıyla olamayacaktık. 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim Cumhuriyet tarihinin en temel günleri. Aramızda gençlerimiz var, mutlaka 26 Ağustos-9 Eylül arasını, Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının anılarını okuyun. Bu ülke kolay kazanılmadı. Bu yaşam biçimi kolay elde edilmedi, yaşam biçiminizden vazgeçmeyin. Mustafa Kemal Atatürk kurduğu Cumhuriyet'i gençlere ve bizlere emanet etti. Onun kurduğu Cumhuriyet'i, onun istediği yolda devam ettirmemiz gerekiyor. Böyle bir tarihi görevimiz var" diye konuştu. - SAMSUN