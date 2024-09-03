2200 dolara çalışacak insan bulamıyorlar! Bakıcılara olan talepte büyük artış

Çalışan anne ve babalar, çocuklarının bakımı için servet harcamaya devam ediyor. Ebeveynlerin Filipinli bakıcılara taleplerinin artması, maaşların 2200 dolara kadar yükseldi.

'200 BAKICI OLSA AYNI GÜN VERİRİZ'

Filipinli bakıcı şirketi sahibi Olcay Nazlı Karakuş, Türkiye'de bakıcılara talebin oldukça fazla olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de bakıcıya talep fazla özellikle de Filipinli bakıcılara talep inanılmaz fazla. Günde 200 Filipinli bakıcımız olsa, 200'ünü de aynı gün içerisinde veririz. Ailelerin ilk tercihleri arasında yer alıyorlar. En önemli nedeni İngilizce bilmeleri ve bunun yanı sıra disiplinli ve uzun süre çalışıyor olmaları.

GÜNDE 500 TELEFON GELİYOR

Çocuklarının psikolojisi bozulmasın diye kimse sürekli yeni bir bakıcı ile çalışmak istemiyor. Biz şirket olarak günde 500'ün üzerinde telefon alıyoruz ancak yetişemiyoruz. Maaşlar 1200 dolar ile 1800 dolar arası değişiyor. Denizli'ye gönderdiğim bir bakıcı vardı 1.200 dolara çalışıyordu ayrılmak isteyince sırf gitmesin diye maaşı 2200 dolar yapıldı. Yeme içme her şey de aileye ait."

'TELEFON ELLERİNDEN DÜŞMÜYOR'

3 yaşındaki kızına bakıcı bulmakta zorlanan bir anne, aylardır bakıcı aradığını dile getirdi.

Türk bakıcı bulmanın neredeyse imkansız hale geldiğini belirten anne, 'Türkmenistanlı ve Özbekistanlı bakıcılarla çalıştım ancak onlarda dünyaya telefonla konuşmak için gelmiş gibiler, ellerinde telefonları kesinlikle düşmüyor. 35 bin TL maaş veriyorum, sigortalarını yapıyorum. Hak ettiklerinden daha iyi davranıyorum çünkü bu insanlara çocuğumu emanet ediyorum ama yok bir şey değişmiyor. Bakıcı da bulunmuyor öyle olunca da biraz da mecburiyetten bu insanlara teslim etmek zorunda kalıyoruz. Çocuğa daha iyi bakmaları gerektiğini talep ettiğimizde de kaçıyorlar. Çalışan aileler için bakıcı büyük bir sıkıntı.' dedi.

BAKICILAR DA AİLELERDEN ŞİKAYETÇİ

Bursa'da yaşayan ve uzun yıllardır bebek bakıcılığı yaptığını söyleyen H.A., 'Birçok ailenin yanında çocuk bakıcılığı ile işe başladım. Başta size, 'Sadece çocuğun bakımı ile ilgileneceksin' denilse sonrasında ev işlerini konusunda da yardım bekleniyor. Yemek, ütü, temizlik gibi talepler bitmiyor. Oysa, işe girdiğimde böyle bir şey yoktu, ihtiyacınız olduğu için bir şey de diyemiyorsunuz. Son çalıştığım yere de bebek bakmak için girmiştim aynı şekilde ev işleri yapmamı da beklediler ve ücrette herhangi bir değişiklik yapılmadı ve ben de ayrıldım.' ifadelerini kullandı.