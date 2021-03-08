Yasak Elma ne zaman? Yasak Elma hangi kanalda? FOX TV Yasak Elma canlı izle!

Yasak Elma ne zaman? Yasak Elma hangi kanalda? FOX TV Yasak Elma canlı izle! FOX TV Yasak Elma canlı izle! Yasak Elma yeni bölüm kesintisiz full izle! Yasak Elma 101. bölüm izle!

Eda Ece ve Şevval Sam gibi isimlerin yer aldığı FOX TV Yasak Elma canlı izle! Yasak Elma yeni bölüm kesintisiz full izle! Yasak Elma 101. bölüm izle! Yasak Elma ne zaman?

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahika, Hasan Ali'yle evli olmasının tüm avantajlarını kullanmaya başlar ve bu durum Ender'i rahatsız eder. Çağatay, Cansu yüzünden kimin onu tehdit ettiğini araştırırken uzun zamandır sakladığı sırrını açıklamak zorunda kalır.

YASAK ELMA HANGİ GÜN?

Yasak Elma her Pazartesi, saat 20.00'da FOX ekranlarında yayınlanmakta. 8 Mart tarihinde 101. bölümü ile ekrana gelecek.