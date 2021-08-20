Yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli 96 siteye erişim engeli
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Yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli 96 siteye erişim engeli

Yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli 96 siteye erişim engeli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucu, yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli paylaşımların yapıldığı yurt dışı kaynaklı 96 internet sitesine erişim engeli getirildi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucu, yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli paylaşımların yapıldığı yurt dışı kaynaklı 96 internet sitesine erişim engeli getirildi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli paylaşımlara erişimin engellenmesi maksadıyla yürütülen çalışmalar neticesinde, Amerika, Fransa ve Almanya üzerinden Türkçe yayın yapan farklı URL adreslerine ait 49 adet yasadışı bahis ve 41 adet müstehcen içerikli paylaşımlar ile bilişim sistemlerini kullanarak vatandaşların kimlik bilgilerini ele geçirmek amacıyla açılmış 6 adet oltalama sitesi tespit edildi.

Konuyla ilgili olarak 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi" kanununun 8'inci maddesi gereğince; belirlenen sitelerde yer alan paylaşımlara erişimin/içeriğinin engellenmesi maksadıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirim yapıldı.

Toplam 96 adet siteye idari tedbir uygulanması ve erişimin engellenmesi kararı verildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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