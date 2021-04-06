Yarışmalarla sportif becerilerinin farkına vardılar
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Yarışmalarla sportif becerilerinin farkına vardılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yarışmalarla sportif becerilerinin farkına vardılar

İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde, kız ve erkek sporcular arasında yapılan "Kısa Video Masa Tenisi ve Top Sektirme Yarışması" sonuçlandı.

İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde, kız ve erkek sporcular arasında yapılan "Kısa Video Masa Tenisi ve Top Sektirme Yarışması" sonuçlandı. Yarışma ile öğrencilerin pandemi sürecini evde en verimli şekilde değerlendirmeleri ve masa tenisi sporunda yetkinliklerini artırmaya katkı sağlamak hedeflendi.

Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bahçelievler Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Bahçelievler Belediyesi arasında yapılan işbirliği ile pandemi döneminde evlerinde eğitim hayatlarına devam etmek zorunda kalan Bahçelievler İlçesinde eğitim gören öğrencilere yönelik 'Kısa Video Masa Tenisi ve Top Sektirme Yarışması" düzenlendi.

İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde, kız ve erkek sporcular arasında ayrı ayrı olarak yapılan yarışmada, Gökkuşağı Koleji öğrencileri Berhan Gençol, Akil Çağlar Velioğlu, Alperen Çapoğlu ve Muhammed Emin Kasar tüm kategorilerde gösterdikleri başarıyla kupa ve madalyaların sahibi oldu.

Pandemi döneminde her yaştan çocuğu "spor eve sığar" düşüncesiyle sportif faaliyetlere teşvik ettiklerini söyleyen Gökkuşağı Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Gayretli, "Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bahçelievler Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Bahçelievler Belediyesi arasında yapılan işbirliği ile düzenlenen yarışmalarla öğrencilerimiz sportif becerilerinin de farkına varmış oldu" diye konuştu.

Abdülkadir Gayretli, evde yapılacak egzersizlerin ailece yapılmasının ise çocukları ayrıca motive edeceğine vurgu yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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