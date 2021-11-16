Yargıtay köpeğe tecavüzden beraat eden sanık hakkındaki kararı bozdu

Olay, Kağıthane'de 27 Temmuz 2014 yılında gece saat 02.00'de gerçekleşti. İddiaya göre, köpek sesi duyan komşular, alkollü olan sanığı Nilayım adlı köpeğin yanında gördü. "Ne yapıyorsun" diye sorduklarında sanığın "Köpeği seviyorum, sevemez miyim?" diyerek arkasını dönerek gitti. Komşuların polise haber vermesi üzerine yapılan incelemede, olay yeri kamera görüntülerinden sanık tespit edildi. Polis tarafından yakalanan sanık, söz konusu kişinin kendisi olduğunu, ancak köpeği sevdiğini ve et verdiğini söyledi. 8 Ağustos 2014'te veteriner tarafından yapılan incelemede de köpeğin anal bölgesinde zorlama, yaralama, kanlanma durumuna rastlanmadığı kaydedildi. Ancak sanık hakkında dava açıldı. Kapatılan İstanbul 63. Asliye Ceza Mahkemesi sanık Hamdi Y. hakkında 30 Aralık 2014'te "Haksız yere sahipli hayvanı işe yaramayacak hale getirme, mala zarar verme" suçundan unsurları oluşmayan suçtan beraatine karar verdi. Mahkeme, "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan da suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraat kararı verdi.

YARGITAY BERAATİ BOZDU

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

"GÖRÜNTÜLER İNCELENEREK KARAR VERİLSİN"

SAVCI YARGITAY BOZMASINA UYULMASINI TALEP ETTİ

SANIĞIN ZORLA GETİRİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme, duruşmaya katılmayan sanığın bir dahaki duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi. Yasaya göre sanığın savunması alınmasından sonra Yargıtay'ın bozma ilamına uyulup uyulmamasına karar verilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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