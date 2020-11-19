Yargıtay'dan, Denizli'deki kadın cinayetinde sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına onama
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Yargıtay'dan, Denizli'deki kadın cinayetinde sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına onama

19.11.2020 18:27 | Son Güncelleme: 19.11.2020 18:30
Yargıtay'dan, Denizli'deki kadın cinayetinde sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına onama

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, bir kadını pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın, cezasında "haksız tahrik" indirimi uygulanması talebini kabul etmeyerek yerel mahkemenin verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararını onadı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, bir kadını pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın, cezasında "haksız tahrik" indirimi uygulanması talebini kabul etmeyerek yerel mahkemenin verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararını onadı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 27 Eylül 2017'de Mustafa Koç'un (38) gönül ilişkisi yaşadığı Pınar Eliuz'u (31) otomobilde, pompalı tüfekle göğsünden vurarak öldürmesi olayına ilişkin kararını taraflara bildirdi.

Ceza Dairesi, Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinin tasarlayarak öldürme suçunu işlediği gerekçesiyle sanığa verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında indirim uygulanmamasını yerinde bulduğunu belirterek kararı onadı.

Pamukkale ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde Mustafa Koç, gönül ilişkisi yaşadığı ve konuşmak için otomobiline çağırdığı Pınar Eliuz'u pompalı tüfekle göğsüne üç el ateş ederek öldürmüştü.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Sanık Koç, Eliuz'un kendisini tehdit ettiğini ileri sürerek, "haksız tahrik" hükümlerinin uygulanmasını talep etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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