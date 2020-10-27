"Yargılama!thon: Önyargısız Ideathon" 13-14-15 Kasım'da

İş hayatında cinsiyet dengesini sağlamak amacıyla faaliyetlerini yürüten PWN İstanbul, 13-14-15 Kasım 2020 tarihlerinde, "Yargılama!thon: Önyargısız Ideathon" düzenliyor.

İş hayatında cinsiyet dengesini sağlamak amacıyla faaliyetlerini yürüten PWN İstanbul, 13-14-15 Kasım 2020 tarihlerinde, "Yargılama!thon: Önyargısız Ideathon" düzenliyor.

PWN İstanbul, Borusan Holding ve Borusan Mannesmann ana sponsorluğunda, Mey Diageo co-sponsorluğunda ve Karnaval Medya – JoyFM medya sponsorluğunda hayata geçireceği Yargılama!thon: Önyargısız Ideathon ile de kadın erkek herkese kapılarını açıyor. 13-14-15 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlenecek online Ideathon'da; cinsiyet eşitliği konusunda yaşanan tıkanıklıkları, yargıları ve zorlukları aşmaya dönük fikirler çarpışacak, takımlar yarışacak.

18 yaşından büyük herkesin başvurabileceği ve seçilen 15 takımın yarışacağı Önyargısız Ideathon'da kazanan ekiplere çeşitli ödüller verilecek. Hayatımızda yıllar içerisinde kalıplaşmış kodlara karşı üretilen proje ve fikirlerin yarışacağı Yargılama!thon'da; 5 bin TL'lik birincilik ödülü, 3 bin TL'lik ikincilik ve 2 bin TL'lik üçüncülük ödülünün yanı sıra pek çok sürpriz ödül de yarışmacıları bekliyor.

Yargılama!thon: Önyargısız Ideathon'a başvuru yapmak isteyenler 6 Kasım 2020, saat 24'e kadar www.pwnistanbul.net üzerinden başvuru yapabiliyor. Kabul edilen başvurulara PWN İstanbul tarafından 11 Kasım günü e-mail ve/veya mesaj ile dönüş yapılacak.Ideathon, ekip çalışması ile belirlenen bir sorun özelinde fikirlerin geliştirilip yarıştırıldığı bir fikir maratonudur. PWN Istanbul'un vizyoner girişimiyle ilk kez düzenlenen Yargılama!thon: Önyargısız Ideathon hakkında konuşan PWN İstanbul Başkanı, Aylin Olsun, "Gönüllü üyelerimizn uzun süren çalışmaları ile hayata geçen Yargılama!thon: Önyargısız Ideathon projesi ile amacımız 'önyargısız iletişim'. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin önündeki, kadınlar için en önemli engel, yaşamlarının her aşamasında karşılarına çıkan önyargılar. Önyargılar, sosyal yaşamda ve iş yaşamında cam tavanlara, görünür ve örtülü şiddete, potansiyellerimizi gerçekleştirmemize engel oluyor. Önyargısız Ideathon'umuza önyargılar ile mücadele eden, bu konuda fikir ve projelerini hayata geçirmek isteyen herkesi bekliyoruz. Çözümün bir parçası olmak istemez misiniz? Fikirler, projeler buraya, yargılar uzağa diyoruz" dedi.Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki en önemli engellerden olan, önyargılar ile yargısız iletişim konusunun sorgulanacağı ve kalıpların yıkılacağı Önyargısız Ideathon'da, toplum için sosyal veya ekonomik değer yaratacak fikir ve projeler bekleniyor. Toplumsal ihtiyaçları göz önüne alarak kurgulanan bu projelerin çevik, yaratıcı ve kapsayıcı kampanya fikirlerine dönüştürülmesi, uygulama adımlarıyla ve süreçleriyle birlikte sunulması isteniyor.Yargılama!thon'da yarışacak ekiplerin sunacağı proje fikirleri, PWN İstanbul'un alanında uzman ekipleri ve jüri tarafından değerlendirilecek ve sonrasında dereceye giren fikirler sponsorlar ile uygulamaya alınacak. Projeler için ortak amaç doğrultusunda; kendi kendimize, aile içinde, sosyal/toplumsal hayatta, iş hayatında ve reklamlarda yargısız iletişim konularından herhangi biri seçilebilir. PWN İstanbul, kadın – erkek daha yaşanılası bir iş yaşamı, daha yaşanılası bir bir dünya hayali, fikri ve projesi olan herkesi 6 Kasım'a kadar başvuruları devam eden Yargılama!thon: Önyargısız Ideathon'a katılmaya davet ediyor.

Türkiye'de 2013 yılından bu yana faaliyet gösteren PWN İstanbul, 250'den fazla bireysel, 15 kurumsal üyesi ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve cinsiyet dengeli bir toplumun oluşması için iş hayatındaki kadınların istihdamını ve kariyer gelişimini destekleyici online ve yüz yüze faaliyetler üreten, global bir sivil toplum kuruluşunun yerel ağıdır. Küresel yetenek havuzunun yüzde 100'u¨nden faydalanmanın daha mutlu ve ekonomik olarak daha sürdürülebilir bir toplum yaratma anlayışıyla hareket eden PWN, cinsiyet dengeli karar almanın karakter gücünü, dayanıklılığı ve büyümeyi güçlendirdiğini savunur. Yeni becerileri benimsemek ve reformları harekete geçirmek için değişim hızını artırmayı ve topluluğumuza ilham vermeyi amaçlar.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı