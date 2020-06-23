Yaralı köpek için seferber oldular
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Yaralı köpek için seferber oldular

Yaralı köpek için seferber oldular Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde bir aracın çarpması sonucu yaralanan köpek için belediye çalışanları seferber oldu.

23.06.2020 17:58 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:18

Yaralı köpek için seferber oldular

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde bir aracın çarpması sonucu yaralanan köpek için belediye çalışanları seferber oldu.

Çorum'da yaşayan Mehmet Gündoğdu, özel aracıyla Kırıkkale istikametine seyir halindeyken Sungurlu ilçe girişinde aniden önüne çıkan köpeğe çarptı. Yaşanan olayın ardından Sungurlu Belediyesi'nde görevli veteriner hekim ve ekipler durumu kritik olan köpeğe müdahalede bulunarak tedavisi için seferber oldular.

Yaralı köpek için seferber oldular

Kaynak: İHA

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