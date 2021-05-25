YANGINDA EVLERİNDE MAHSUR KALAN 2 KADINI İTFAİYE KURTARDI
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YANGINDA EVLERİNDE MAHSUR KALAN 2 KADINI İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında, evlerinde mahsur kalan 2 kadını, itfaiye ekipleri kurtardı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında, evlerinde mahsur kalan 2 kadını, itfaiye ekipleri kurtardı.

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi, Anafartalar Caddesi'nde, bir apartmanın 3'üncü katında saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden mahalleli, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale etti. Yangın sırasında binaya dolan duman nedeniyle Suriye uyruklu Raziye Hamdan (49) ve Fatıma Hamdan (30) evlerinde mahsur kaldı. İtfaiyenin çalışmasıyla kurtarılan, dumandan etkilenip fenalaşan kadınlar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Evde zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

YANGINDA EVLERİNDE MAHSUR KALAN 2 KADINI İTFAİYE KURTARDI
YANGINDA EVLERİNDE MAHSUR KALAN 2 KADINI İTFAİYE KURTARDI
YANGINDA EVLERİNDE MAHSUR KALAN 2 KADINI İTFAİYE KURTARDI
YANGINDA EVLERİNDE MAHSUR KALAN 2 KADINI İTFAİYE KURTARDI
YANGINDA EVLERİNDE MAHSUR KALAN 2 KADINI İTFAİYE KURTARDI
YANGINDA EVLERİNDE MAHSUR KALAN 2 KADINI İTFAİYE KURTARDI
YANGINDA EVLERİNDE MAHSUR KALAN 2 KADINI İTFAİYE KURTARDI
YANGINDA EVLERİNDE MAHSUR KALAN 2 KADINI İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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