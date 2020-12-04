Son dakika haberi... Yangın mahalleliyi sokağa döktü
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Son dakika haberi... Yangın mahalleliyi sokağa döktü

04.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 04.12.2020 15:20

Son dakika 3. sayfa haberi... Yangın mahalleliyi sokağa döktü Dışarıda kalan aileye komşuları sahip çıktı Bursa'nın İnegöl ilçesine 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü.

Yangın mahalleliyi sokağa döktü

Dışarıda kalan aileye komşuları sahip çıktı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesine 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü. Soba bacasında çıktığı tahmine edilen yangın sonucu çatıda maddi hasar meydana geldi.

Hamidiye Mahallesi Kemer Sokakta bulunan üç katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Çatıdan çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik tedbiri aldı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Çatıda maddi hasar meydana geldi. Yangını görüp sokağa dökülen mahalle halkını ise polis uyararak evlerine gönderdi. 3. katta kiracı olarak oturan aile ise kendilerini dışarıya attı. Dışarıda bekleyen aileye komşuları sahip çıktı. Aile efradı komşuları tarafından eve alındı. Yangının bacadan çıktığı tahmin ediliyor.

Son dakika haberi... Yangın mahalleliyi sokağa döktü
Son dakika haberi... Yangın mahalleliyi sokağa döktü
Son dakika haberi... Yangın mahalleliyi sokağa döktü
Son dakika haberi... Yangın mahalleliyi sokağa döktü
Son dakika haberi... Yangın mahalleliyi sokağa döktü
Son dakika haberi... Yangın mahalleliyi sokağa döktü
Son dakika haberi... Yangın mahalleliyi sokağa döktü
Son dakika haberi... Yangın mahalleliyi sokağa döktü
Son dakika haberi... Yangın mahalleliyi sokağa döktü
Son dakika haberi... Yangın mahalleliyi sokağa döktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS

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