Yanan ormanlara üzüldü, tıraş olan her müşteri için fidan bağışladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yanan ormanlara üzüldü, tıraş olan her müşteri için fidan bağışladı

Yanan ormanlara üzüldü, tıraş olan her müşteri için fidan bağışladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye'de son bir haftada etkili olan ve pek çok alanı küle çeviren orman yangınlarına üzülen Gaziantep'teki bir erkek kuaförü, 2 günde tıraş olan 60 müşterisi için 60 fidan bağışlarken, bir hafta içerisinde ise 400-500 fidan bağışlamayı hedefliyor.

Türkiye'de son bir haftada etkili olan ve pek çok alanı küle çeviren orman yangınlarına üzülen Gaziantep'teki bir erkek kuaförü, 2 günde tıraş olan 60 müşterisi için 60 fidan bağışlarken, bir hafta içerisinde ise 400-500 fidan bağışlamayı hedefliyor.

Son günlerde Türkiye genelinde etkili olan orman yangınları pek çok yeşil alan ile birlikte yerleşim yerlerini de küle çevirdi. Her yaştan vatandaşı derin üzüntüye boğan yangınlar sonrası özellikle sosyal medya üzerinden yeni fidan dikimi ve fidan bağışı kampanyaları başlatılırken, Gaziantep'te faaliyet gösteren erkek kuaförü Rıdvan Turgut da tıraş olan her müşterisi için bir adet fidan bağışı yapacağını açıkladı. Bir hafta sürecek kampanyasında en az 400-500 civarı fidan bağışı yapmayı hedeflediğini ifade eden erkek kuaförü, yanan yerleri tekrar yeşillendirmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini aktardı.

"Tıraş olan her müşteri adına fidan bağışı yapmaya karar verdik"

Türkiye'yi hüzne boğan yangınlara çok üzüldüğü için tıraş olmaya gelen her müşteri için fidan bağışı yapmaya karar verdiğini açıklayan erkek kuaförü Rıdvan Turgut, "Ülke genelindeki yangınlarda günlerdir ormanlarımız yanıyor, ciğerlerimiz yanıyor. Biz de bu kaybettiğimiz ormanlarımızı nasıl geri kazanacağız diye hüzünle düşünürken aklımıza bağış fikri geldi. Sonrasında da iş yerimize tıraş olmaya gelen her müşterimiz için bir fidan bağışı yapmaya karar verdik. Bu fikri müşteriler de memnuniyetle karşıladı" dedi.

"Hedefimiz 400-500 arası fidan bağışı yapmak"

Kampanyaya iki gün önce başladıklarını ve hedeflerinin en az 400-500 arası fidan bağışı olduğunu da aktaran Turgut, "Kampanyamız iki gün önce başladı. Günlük ortalama 20-30 arası müşterimiz oluyor. Şuana kadar 50-60 civarı bağış yaptık. Bu kampanyayı bir hafta boyunca sürdürmeyi ve en az 400-500 civarı fidan bağışı yapmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"Müşteri olarak böyle bir kampanyayı destekliyorum"

Kuaförün başlattığı kampanyayı takdir ettiğini belirten müşterilerden Hasan Savcı ise "Burası benim rutin olarak tıraş olduğum bir yer. İş yeri sahibi geçtiğimiz günlerde bu kampanyadan bahsetmişti. Ben müşteri olarak böyle bir kampanyayı destekliyorum. Ben de kendimce elimden gelen bağışı yapıyorum. Çünkü kaç gündür ormanlarımız, ciğerlerimiz yandı. O yüzden kuaförün başlatmış olduğu bu kampanyayı destekliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Yanan ormanlara üzüldü, tıraş olan her müşteri için fidan bağışladı
Yanan ormanlara üzüldü, tıraş olan her müşteri için fidan bağışladı
Yanan ormanlara üzüldü, tıraş olan her müşteri için fidan bağışladı
Yanan ormanlara üzüldü, tıraş olan her müşteri için fidan bağışladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Derya Yanık Mustafa Şentop Fahrettin Altun Ömer Halisdemir
Magazin Ece Erken Yusuf Güney Demet Akalın Mohammed Al Saloussi
Spor Eda Erdem Ecem Güzel Burak Elmas Rıza Kayaalp Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yanan ormanlara üzüldü, tıraş olan her müşteri için fidan bağışladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 09:36:51. #1.15#

title