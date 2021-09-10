Yamaha hem dijital hem fiziksel olarak kullanıcıyla buluşuyor
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Yamaha hem dijital hem fiziksel olarak kullanıcıyla buluşuyor

Yamaha hem dijital hem fiziksel olarak kullanıcıyla buluşuyor
Carmedya.com - Haberler | Otomobil

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen online ortamda düzenlenen ‘Autoshow 2021 Mobility ’ye katılan Yamaha Motor, merak edilen tüm modelleriyle Türkiye’nin dört bir yanındaki motosiklet severlere ulaşacak.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen online ortamda düzenlenen 'Autoshow 2021 Mobility 'ye katılan Yamaha Motor, merak edilen tüm modelleriyle Türkiye'nin dört bir yanındaki motosiklet severlere ulaşacak.

Fuarı ziyaret etmek isteyenler http://www.odd.org.tr/autoshow2021/ üzerinden kayıt olarak ücretsiz dijital fuar deneyimi yaşayabilir.

Yamaha Deneyim Günleri'nde yeni modeller teste çıkıyor

Yamaha'nın deneyim odaklı etkinlikleri de Autoshow ile eş zamanlı devam edecek.

Autoshow Mobility 2021'de dijital ziyaretler devam ederken merak edilen modeller 'Yamaha Deneyim Günleri'nde' meraklıları tarafından test sürüşüne açılacak.

18- 26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Tuzla Autodrom'da Yamaha Riding Academy eğitim alanında festival havasında gerçekleşecek deneyim günlerinde motosiklet severler merak edilen modelleri test edecek. Tüm Avrupa'da kullanıcıları tarafından heyecanla beklenen ve uğradığı tüm ülkelerde eşsiz deneyimler sunan MT Tour, Yamaha Deneyim Günleri'ne özel olarak geliyor.

Yamaha Motor Türkiye'nin 3. kez ağırlayacağı MT Tour 6 özel MT modeli ve toplamda 19 test aracı ile Autodrom'da yerini alacak. MT modelleri dışında Yamaha'nın şehir ve doğa yaşamına uygun scooter, sport heritage, sport toring modelleri de etkinlik süresince deneyime açık olacak. Çeşitli yarışma ve oyunlarla festival havasına bürünecek etkinlikte motosiklet kullanıcıları tüm gün etkinlik alanında keyifle vakit geçirecek. Yamaha Deneyim Günleri'ne katılmak isteyenler https://tr-yamaha-motor.com/yamaha-deneyim-gunleri/index.php linkinden ücretsiz kayıt olabilir.

Yamaha hem dijital hem fiziksel olarak kullanıcıyla buluşuyor

Kaynak: Carmedya.com

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