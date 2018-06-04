Yamaç Paraşütü Yaparken Ormanlık Alana Çakıldı, Omzuna Devasa Bir Ağaç Dalı Saplandı

Beyaz Rusya'nın Olshany şehrinde yaşayan Ivan Krasouski, ev yapımı bir yamaç paraşütü ile ormanın üzerinde uçarken yere çakıldı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz adamın omzuna devasa bir kütük saplandı.

DOKTORLAR BİLE ŞAŞIRDI

Kurtarma ekipleri 36 yaşındaki Krasouski, omzuna saplanan ağaç parçası ile hastaneye kaldırıldı. Krasouski'nin halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Doktorların bile böyle bir manzarayla ilk defa karşılaştıklarını söyledi öğrenildi.

HİSSETMEMİŞ BİLE

Düşüşünün oldukça yumuşak olduğunu söyleyen adam, "Her şeyin yolunda olduğunu düşündüm ve kalkıp gitmek istedim ancak o anda beni bir şey sarstı" diyerek o anları anlattı.

ACİLEN AMELİYATA ALINDI

Doktorlardan kütüğü hemen saplandığı yerden çıkarmalarını isteyen adama doktorlar, bunu yapmaları halinde kanamadan öleceğini söyledi ve 36 yaşındaki adam acilen ameliyata alındı. Krasouski'nin durumun iyi olduğu açıklandı.