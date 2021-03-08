Yalova Belediyesi, Tuğrul Şener Stadı'ndaki tabelaları yeniledi
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Yalova Belediyesi, Tuğrul Şener Stadı'ndaki tabelaları yeniledi

08.03.2021 12:23 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:27
Yalova Belediyesi, Tuğrul Şener Stadı'ndaki tabelaları yeniledi

Yalova'da, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Tuğrul Şener Stadı'nda eskiyen tabelalar, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un talimatıyla yenilendi.

Yalova'da, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Tuğrul Şener Stadı'nda eskiyen tabelalar, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un talimatıyla yenilendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, yenilenen tabelaya Tuğrul Şener'in 7 yıl formasını terlettiği Beşiktaş formalı fotoğrafının da eklendiği duyuruldu.

Açıklamada, tabelanın değişmesinden dolayı Tutuk'a teşekkür eden eski milli futbolcu Tuğrul Şener'in ifadelerine yer verildi.

Şener, "Stadın isminin yazılı olduğu tabelalar solmuş ve eskimişti. Bir arkadaşımız Başkan Vekilimize konuyu iletmiş. Sağ olsun gereken hassasiyetini göstererek tabelaları değiştirme talimatı vermiş. Kendisine bu davranışından dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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