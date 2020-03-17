Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 2 gözaltı daha
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 2 gözaltı daha - Haber
Yalova Belediyesi, Yalova, Güncel

Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 2 gözaltı daha

YALOVA Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı.

17.03.2020 13:13 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:13
Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 2 gözaltı daha

YALOVA Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 17 kişi tutuklanmıştı.

?Yalova Belediyesi'nde muhasebe bölümünde çalışan ve yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolan Reşat Elgin'in Denizli'de yakalanmasının ardından, soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında bulunduğu 20 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, muhasebe çalışanı Reşat Elgin, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, sekreter Bahar Taşkömür, paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi, firma çalışanı Orhan Gedik ile 'resmi belgede sahtecilik', 'zimmet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarına karıştığı tespit edilen Taner Tan, Hakan Çelik, Emrah Gök, Engin Özcan, Beytullah Baltacı, Sinem Çakalaşma Deniz, Kartal Özgür Barutçu, Cem Dindar, Ahmet Ragıp Akay, Tuğrul Kaş ve Tuncay Doğan tutuklandı. Güleç'in şoförü B.E., muhasebe çalışanı S.Ö. ile özel firma çalışanları A.D. ve T.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GEÇİCİ OLARAK YENİ BAŞKAN SEÇİLDİBu gelişmelerin ardından Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırıldı. AK Parti'li Meclis Üyesi Mustafa Tutuk belediye meclisinde yapılan oylamanın ardından Yalova Belediyesi'nin geçici belediye başkanı olarak seçildi.2 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Soruşturmayı sürdüren Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Belediye Başkanlığı'ndan usulsüz ödeme aldıkları tespit edilen A.G. ve C.Ö.'yü sabah saatlerinde yaptığı eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. 'Resmi belgede sahtecilik', 'zimmet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlamalarıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Koronavirüs önlemleri sonrası iş vereni rahatlatacak adım Haber
Koronavirüs önlemleri sonrası iş vereni rahatlatacak adım
Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı! Gözlem altına alındı Haber
Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı! Gözlem altına alındı
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var Haber
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti Haber
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti
'Devlet yetkilileri bas bas bağırıyor' diyerek gördüğü manzaraya çok kızdı Haber
"Devlet yetkilileri bas bas bağırıyor" diyerek gördüğü manzaraya çok kızdı
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu...
Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı
Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı
Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım
Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım
Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı
Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı
Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi
Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada
Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor
Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı
Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı
Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı
Şanlıurfa'da bir grup, Diyanet'in kararına uymayıp cemaatle namaza devam edeceğini açıkladı
Şanlıurfa'da bir grup, Diyanet'in kararına uymayıp cemaatle namaza devam edeceğini açıkladı
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi
Dev bankadan koronavirüs tedbiri! ATM'lerden para çekme limiti 5 bin liraya çıkarıldı
Dev bankadan koronavirüs tedbiri! ATM'lerden para çekme limiti 5 bin liraya çıkarıldı
Koronavirüs ve finansal sıkıntılarla boğuşan Lübnan'da, Başbakan Hassan Diab'a halkın güveni tam
Koronavirüs ve finansal sıkıntılarla boğuşan Lübnan'da, Başbakan Hassan Diab'a halkın güveni tam
Davutoğlu, koronavirüsle mücadelede 13 maddelik öneri sıraladı
Davutoğlu, koronavirüsle mücadelede 13 maddelik öneri sıraladı
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur
Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı
Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Mehmet Ersoy Vladimir Putin Mehmet Akif Ersoy
Magazin Tom Hanks Demet Akalın Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Tamer Tuna Bülent Uygun Ünal Karaman Henry Onyekuru Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Mart Ateş Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 2 gözaltı daha - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 14:10:27. #1.15#