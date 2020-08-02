Yakınlarıyla geziye giden kişi derede ölü bulundu
Sakarya'nın Hendek ilçesinde yakınlarıyla gezmeye giden kişi, derede ölü bulundu.
02.08.2020 19:37 | Son Güncelleme: 02.08.2020 20:33
Sakarya'nın Hendek ilçesinde yakınlarıyla gezmeye giden kişi, derede ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Ertül Yava, 4 yakınıyla ilçeye bağlı Kadifekale Mahallesi'nde yer alan Aksu Deresi'ne gezmeye gitti.
Araçlarını bıraktıktan sonra dere boyunca yaklaşık 1,5 kilometre yürüyen grup, dönüş yolunda en arkadan gelen Yava'nın yanlarında bulunmadığını fark etti.
Geri dönüp yakınlarını arayan grup, Yava'yı dere içerisinde yüzüstü yatar şekilde buldu.
Yava'yı sudan çıkaran yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, Yava'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaynak: AA