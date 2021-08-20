Yahşihan'da "Aşure Günü" etkinliği düzenlendi
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Yahşihan'da "Aşure Günü" etkinliği düzenlendi

Yahşihan'da 'Aşure Günü' etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesince "Aşure Günü" etkinliği düzenlendi.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesince "Aşure Günü" etkinliği düzenlendi.

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, muharrem ayının Müslümanların zihin ve gönül dünyasında çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Öztürk, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duydukları bir zaman dilimi içerisinde olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün üst akıl, Türkiye'yi dize getirmek isteyen uluslararası güçler, içerideki hain iş birlikçileriyle Türkiye Cumhuriyeti devletini diz çöktürmeye çalışıyor. Bizim farklılıklarımızı kaşıyarak ülkede bir kaos ve kargaşa ortamı yaratmaya çalışıyorlar. Son olarak bunu Konya'da ve Altındağ'da meydana gelen olaylarda gördük. Ama Türk milleti, ferasetini oraya koydu ve bütün bunlara karşı devletinin yanında saf tuttu."

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz da bugün ilçede birlik ve beraberlik adına güzel bir etkinlikte bir araya geldiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Yahşihanlı kadınlar tarafından yapılan aşure, vatandaşlara ikram edildi.

İlahi dinletisi ve semazen gösterisinin de gerçekleştirildiği törene, Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yahşihan'da 'Aşure Günü' etkinliği düzenlendi
Yahşihan'da 'Aşure Günü' etkinliği düzenlendi
Yahşihan'da 'Aşure Günü' etkinliği düzenlendi
Yahşihan'da 'Aşure Günü' etkinliği düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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