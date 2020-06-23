Yağmur hayatı felç etti; dereler taştı, köprüler yıkıldı, ağaçlar devrildi
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Yağmur hayatı felç etti; dereler taştı, köprüler yıkıldı, ağaçlar devrildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sebebiyle bir çok mahsul zarar görürken, dereler taştı, evler sular altında kaldı.

23.06.2020 16:27 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:37

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sebebiyle bir çok mahsul zarar görürken, dereler taştı, evler sular altında kaldı. Köprüleri ve ağaçları yerinden söken şiddetli suyun verdiği zarar ise gün ağırınca ortaya çıktı.

İnegöl'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur şehir merkezinde fazla etkili olmasa da yüksek kesimlerde hayatı felç etti. Kurşunlu mahallesinde çilek tarlaları sular altında kaldı. Seralar yıkıldı binlerce dönümlük çilek tarlaları yerle bir oldu. İnegöl ziraat odası başkanı Sezai çelik bölgede incelemede bulundu. Çelik yağmur nedeniyle bir çok ürünün zarar gördüğü belirterek çiftçi gerçekten zor durum. Gördüğünüz gibi dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur başta çilek olmak üzere, buğday, ayçiçeği, meyve bahçelerine zarar verdi. Açıkçası çiftçi perişan oldu.

Çilek üreticileri ise tarlada çalışırken aniden bastıran yağmur sonrası ürünlerimiz sular altında kaldı. Seralarımız rüzgarın etkisiyle yerle bir oldu. Zararımız büyük şimdi ne yapacağımızı şaşırdık kaldık açıkcası.

Süpürtü mahallesinde ise dereler taştı ağaçlar suyun etkisiyle kökünden sökülerek devrildi. Şiddetli yağmurla birlikte bir köprüde yerinde söküldü. Aynı şekilde evin içerisinde geçen suyun şiddeti ise ne kadar büyük olduğu çekilen görüntülerle ortaya koydu.

(Seyfettin Aras/İHA)

Yağmur hayatı felç etti; dereler taştı, köprüler yıkıldı, ağaçlar devrildi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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