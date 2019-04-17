Yabancıya Konut Satışından Rekor Artış: İstanbul En Rağbet Edilen Kent, Iraklılar İlk Sırada

Yabancıların yılın ilk çeyreğinde satın aldığı 9 bin 618 adet konut, yabancıya satışta tarihin en iyi birinci çeyrek rakamı olarak kayıtlara geçti. Son verilere göre yabancıya konut satışında İstanbul açık farkla ilk sırada gelirken Iraklılar, Türkiye'den en fazla konut alan yabancılar arasında birinciliği korudu.

Yeni yıla hızlı başlayan şubat ve mart aylarında da bunu sürdüren yabancılara konut satışı, ilk üç ayda 9 bin 618 adede ulaştı. Geçen yılın ocak-mart döneminde 5 bin 298 adet konut yabancıya satılırken, bu da yüzde 81,5'lik artışa işaret etti. Euronews.com'da Görüntüle