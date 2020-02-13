Yabancı sermaye fonu temsilcilerinin Türkiye beklentisi

13.02.2020 10:56 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:56

Uluslararası özel sermaye fonu temsilcileri, Türk ekonomisinin olumlu yönde ilerlediğini vurguladı. 200 milyar doların üzerinde yatırım kapasitesine sahip fon temsilcilerinin yüzde 71'i konferansta yapılan ankette, Türkiye'de yatırımlara 'devam' sonucu çıktı.



İstanbul'da geçtiğimiz günlerde düzenlenen 'Özel Sermaye Fonları Yatırımları' konferansına katılan uluslararası özel sermaye fonu temsilcileri, Türk ekonomisinin olumlu yönde ilerlediğini vurguladı. 200 milyar doların üzerinde yatırım kapasitesine sahip fon temsilcilerinin yüzde 71'i konferansta yapılan ankette, Türkiye'de yatırımlara 'devam' dedi. Yurtdışında şirket satın alma, ihracat, dijital dönüşüm ve teknoloji, şirketlere bu fonlardan yatırım alırken avantaj sağlıyor; çevre, kadın-erkek eşitliği ve yenilenebilir enerji şirketleri öne çıkarıyor.



İstanbul'daki 'Türkiye ve Çevresindeki Özel Sermaye Yatırım Fonları' konferansına ev sahipliği yapan Globalturk Capital Kurucu Başkanı ve EMPEA Türkiye Temsilcisi Barış Öney, konferansla ilgili hazırlanan 84 sayfalık raporun 'Yönetici Özeti' kısmında konferans izlenimlerini kaleme aldı. Barış Öney, özel sermaye fonları yatırımları açısından Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılı dönemin geride kalıyor olduğunu belirterek şöyle dedi:



"Özel Sermaye Fonları açısından yükselen pazarlarda son birkaç yıldır yetersiz performans görülüyorsa da bu eğilim sonsuza dek sürmeyecek. Türkiye dahil yükselen pazarlarda büyük bir büyüme potansiyeli var. Bu kapsamda Türkiye için en zor dönem geçmiş gibi görünüyor. Çoğu analist 2020 yılında yüzde 2-3 büyüme bekliyor, hatta bu rakamların aşılması ihtimali de var. Enflasyon daha sağlıklı seviyelere iniyor; kur oynaklığı azalıyor. Bu da piyasasın direncini artırıyor. Türkiye'de özel sermaye fonlarının 25 yıllık güçlü bir geçmişi mevcut, bu sektörde iyi bir insan kaynağı oluştu. Türkiye'deki şirket kalitesinin benzerlerine göre en iyisi olduğunu söylemek abartı olmaz. Bu iki faktör özel sermaye fonlarının Türkiye'ye olan ilgisinin devam edeceğini bize gösteriyor."



"Yurtdışında satın alan öne çıkıyor"



84 sayfalık rapora göre, özel sermaye fonları temsilcileri daha çok bölgesel büyümeyi hedefleyen şirketlere yatırım yapmayı tercih edeceklerini belirttiler. Bu nedenle de yurt dışında satın almalar yoluyla büyüme hamlesine giren şirketlere olan ilgi artacak. İhracat yapan üretici firmalar, dijital dönüşümü sağlayanlar, teknolojiye önem verenler, öne çıkacak.



Çevreye duyarlı, iklim değişikliğini önleyecek yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği üzerine çalışan şirketlere ve üretimlerinde bunu ön planda tutanlara, sürekli inovasyon yapanlara, kadın-erkek eşitliğine, sosyal ve iyi yönetişim faktörlerine önem verenlere, finans, tarım, enerji, eğitimde teknoloji yatırımları yapanlara daha fazla yatırım gelecek.



Türkiye'deki kurumsal yatırımcıların ve aile ofislerinin de özel sermaye ve girişim sermayesi fonlarına daha fazla kaynak aktarmalarının da önemli olduğu ve bu sayede Türk şirketlerinin kaynak yaratma alternatiflerinin genişleyeceği konuşuldu. Özellikle son yıllarda Türkiye'de başarılı olmuş çok sayıda teknoloji yatırımı olduğu ve bu yatırımların getirilerinden zamanında risk alıp yatırım yapmış yabancı fonların fayda sağladığı, Türkler'in ise yatırım yapmadıklarından dolayı bu tür getirilerden mahrum kaldıklarının altı çizildi.



"Rakiplere göre avantajlı"



Türk şirketlerinin pek çok açıdan, rakiplerinden üstün olduğunu söyleyen Barış Öney, "Şirketlerimiz vizyonları, stratejileri, yurtdışına yatırım, güçlü ihracat, güçlü sanayi üssü yönleriyle rakiplerinden bir adım önde" diyerek şunları kaydetti: "Türkiye'nin nüfusu, yeri, büyüklüğü, uygun demografik verileri Avrupa ile karşılaştırıldığında avantajı hemen görülüyor. Türkiye'nin çok sağlam temelleri var; diğer yükselen pazarlara kıyasla Avrupa'ya yakınlığı, bölgesinde büyük bir üretim üssü olması, girişimci, yetişmiş insan kaynağı çok büyük avantaj. Yabancı fonlar bunun farkında ve çoğunluğu 2020 için iyimserdi. Türkiye'nin daha çok yapısal reform yapmasını ve bunun sürdürülebilir olmasını arzu ediyorlar. Ani ve yüksek kur artışları ve dalgalanmalarının yatırım iştahını olumsuz etkileyen faktörlerin başında geldiğine vurgu yapmakla beraber, Türkiye'nin çok daha güçlü bir ekonomiye ve büyümeye sahip olabileceğini düşündüklerini ve Hükümetin de bu yolda çalışıyor olduğunu gözlemlediklerini ifade ettiler. Konferans sırasında yatırımcılar arasında yapılan ankette yatırımcıların yüzde 71'i yatırım yapmaya devam edeceğini ifade etti. Yüzde 24'ü ise kararsız kaldı. Türkiye'nin makro hikayesinde oluşacak iyileşmeler sayesinde, bu yüzde 24'ün ve bunun çok daha üzerinde yatırımcının da ilgisini çekebiliriz ve 2020'de yatırımlarda önemli bir artış olabilir."



"Yabancı CEO'lar da umutlu"



Toplantıda söz alan Türkiye'deki yabancı şirket CEO'ları da 2020 için çok olumlu görüşler dile getirdiler. Barış Öney'in verdiği bilgiye göre, bu oturumda şu görüşler öne çıktı:



"CEO'ların Türkiye algısı çok olumluydu. Türkiye'de 25 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteriyorlar ve o günden beri büyüyorlar, ayrıca Türkiye dışında şubeler kurarak büyüyorlar. Türkiye'deki yaşam kalitesini şaşırtıcı şekilde iyi bulduklarını dile getirdiler. Hükümetin proje temelli teşvikler programının olumlu bir noktaya geldiğinden bahsettiler. En büyük avantajlarından birinin de yetenekli çalışan bulma konusu olduğuna değindiler. Gençlerin hem çalışkan hem de yeni şeyler öğrenmek için çok istekli olduklarını dile getirdiler. Devalüasyon ve kur dalgalanması gibi zorluklardan da söz edildi. Ancak buna rağmen, CEO'ların Türkiye'de yatırım iştahları sürüyor ve özel sermaye fonlarına da 3-7 yıldan daha uzun bir yatırım ufku ile yatırım yapmaları tavsiye edildi." - İSTANBUL

Kaynak: İHA