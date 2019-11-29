Yabancı Medya Birliğinden AA'ya ziyaret

29.11.2019 12:16 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:16

Yabancı Medya Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Eymen Halit, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editör Vekili Cemal Coşkun'u ziyaret etti.

Ziyaret, AA'nın İstanbul Ofisi'nde gerçekleşti. Eymen Halit'e, Başkan Yardımcısı Metin Turan da eşlik etti.

Halit, birliği ve faaliyetlerini tanıtma amacıyla çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

AA'nın Arap gazeteciler ve Arap dünyası için çok önemli olduğunu belirten Halit, "Türkiye'de yaşayan yabancı gazeteciler haberleri AA'dan alıyor çünkü AA, Türkiye'nin en önemli haber ajansı." dedi.

Gazetecilik alanında konferanslar düzenlemeyi planladıklarını dile getiren Halit, Türkiye ve uluslararası coğrafyada haberciliğin en doğru şekilde yapılması için çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Halit, Türkiye'de gazetecilik yapan yabancı medya mensuplarını bir araya getirip ortak bir paydada buluşturmayı önemsediklerini ifade ederek, "Türk makamlarıyla yabancı medya mensupları arasında bir köprü kurmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

İstanbul Haberleri Editör Vekili Cemal Coşkun da AA'nın çalışmalarına ilişkin bilgi verdiği Eymen Halit'e, Anadolu Ajansı Yayınlarından çıkan kitapları takdim etti.

Eymen Halit ve Metin Turan, AA Arapça Haberleri Editörlüğü'nü de ziyaret etti.

Kaynak: AA