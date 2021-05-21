Yabancı basın mensuplarından Perge Antik Kenti'ne ilgi

Yabancı basın mensuplarından Perge Antik Kenti'ne ilgi Sık sık fotoğraf ve görüntü çektiler Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Antalya'nın turizm bölgesi Belek'te düzenlenen "Turizm İçin Güvenlik" etkinliğini takip eden yabancı basın temsilcileri Perge Antik Kenti'ni gezdi.