Xiaomi mi Mix 4'ün Kamera Sensörünün Detayları Belli Olmaya Başladı

Xiaomi'nin gelecek amiral gemisi cihazı mi Mix 4'ün kamera özellikleri ile ilgili bazı detaylar ortaya çıktı. Xiaomi'nin Ürün Müdürü Wang Teng, şirketin en iyi cihazlarından biri olacak mi Mix 4'ün Samsung'un 64 MP ISOCELL Bright GW1 sensöründen daha iyi bir sensöre sahip olacağını Weibo üzerinden duyurdu ancak daha sonra bu paylaşımı kaldırdı.

Xiaomi mi Mix 3

Sony'nin de 64 MP çözünürlüğe sahip yeni bir sensör tanıtacağı bilinenler arasında. Kamera sensörü üreticileri arasında Samsung ve Sony'nin lider olduğunu düşündüğümüzde Xiaomi'nin mi Mix 4'te Sony sensör kullanacağını söyleyebiliriz. Tabii "daha iyi" olacağı söylenen bu sensörün hangi anlamda daha iyi olduğu henüz gizemini koruyan bir detay. Sony'nin yeni sensörü Samsung'a göre daha büyük olabilir veya daha iyi ışık hassasiyetine sahip olabilir; yani her şey çözünürlükten ibaret değil.

Samsung'un 64 MP'lik yeni GW1 sensörünü kullanan bir diğer cihazın da Realme tarafından geleceği doğrulanmıştı. İki şirket arasında rekabet hızla artarken, kamera sensörü üreticileri arasında da aynı rekabet devam ediyor. Xiaomi mi Mix 4'ün diğer detayları da belli olduğunda sizlerle paylaşıyor olacağız.