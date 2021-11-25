Xbox 20. Yıl dönümü için metaverse müzesi oluşturuldu

Microsoft'un metaverse evrenine Xbox ile adım atmış bulunmaktadır. Xbox'ın 20. Yıl dönümünü kutlamak amacıyla oluşturulan Xbox Metaverse müzesini gezebilirsiniz.

Xbox'ın 20. Yıl dönümünü kutlamak için tasarlanmış ve Xbox 360 The Red Ring of Death veya Microsoft'un 2000 baharında Nintendo'ya sahip olma girişimi gibi azı kötü şöhretli hatalar içermektedir.

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Xbox müzesinde dolaşırken, diğer Xbox oyuncularının dijital sergilerle etkileşime girdiğini ve orijinal Xbox, Xbox 360, Xbox One ve yeni nesil Xbox Series X/S konsollarının ilerlemesini grafiklediğini göreceksiniz. 20 yıllık zaman çizelgesindeki her anın, genellikle kilometre taşını belgeleyen bir video ile ilişkili bir hikayesi vardır.

Kişisel bir Xbox müzesi de bulunmaktadır, bu nedenle Xbox konsoluna sahipseniz, belirli konsollarda ilk olarak hangi oyunları oynadığınıza, oynadığınız oyun sayısına ve hatta Xbox Live'da ilk kez ne zaman oturum açtığınızı da görebilirsiniz.

Metaverse müzesi boyunca Xbox tarihinde toplam 132 anı bulunmaktadır. Metaverse müzesinde dolaşabilmek için ise klavyede WASD tuşlarıyla veya telefondan etrafı gezebilir, Metaverse evreninin tadını çıkarabilirsiniz.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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