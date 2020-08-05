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Workup Girişimcilik Programı 7. dönem girişimleri belli oldu

Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu, Kolektif House tarafından yürütülen Workup Girişimcilik Programı'nın 7. dönemi, kendi alanlarında başarılı 18 yeni girişim ile başlıyor.

Workup Girişimcilik Programı 7. dönem girişimleri belli oldu
05.08.2020 15:27 | Son Güncelleme: 05.08.2020 15:27

Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu, Kolektif House tarafından yürütülen Workup Girişimcilik Programı'nın 7. dönemi, kendi alanlarında başarılı 18 yeni girişim ile başlıyor.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, pandemi döneminde kesintiye uğramadan online olarak devam eden Workup Programı, 6. dönem girişimlerini haziran ayında mezun etmişti.

Workup'ta 7. dönem, her biri farklı dikeylerde 18 yeni girişim ile online olarak başlıyor. Programın online ortama taşınmasıyla birlikte farklı illerden girişimlerin de programa dahil olması sağlandı. Programın bu döneminde İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir ve Bursa'dan da girişimler yer alacak.

Workup Girişimcilik Programı'nda yer almak için yapılan başvurular arasından seçilen 37 girişim, temmuz ayında düzenlenen 8 ayrı sunum etkinliğinde, Workup mentorları ve mezunlarından oluşan katılımcılara sunumlarını yaptı. Katılımcıların oylarıyla belirlenen 18 girişim, Workup'ın bugün başlayacak olan 7. dönemine kabul edildi.

Ölçeklenebilir ve sürdürülebilir iş modeli bulunan, teknoloji odaklı, erken aşama girişimleri destekleyen Workup Girişimcilik Programı, İş Bankası'nın ana desteği ile Kolektif House bünyesinde 2017 yılından beri kesintisiz olarak devam ediyor.

Temmuz ayında gerçekleşen Demo Day ile 6. dönemi tamamlanan ve bugüne kadar 80 girişimin kabul edildiği programdan 60 girişim mezun oldu. 2020 yılı süresince online ortamda yürütülecek programda, isteyen girişimlere Kolektif House Levent'te ofis desteği de sağlanacak.

Programda ayrıca, kendi alanlarında uzman kişilerden mentorluk, girişimlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda eğitim, ücretsiz bulut ve sunucu kullanım hakkı gibi destek paketleri, İş Bankası Grubu başta olmak üzere iş birliği ve yatırım imkanlarına erişim fırsatları, yurt içi ve yurt dışı fiziki ve online etkinliklere katılım hakkı ile basılı ve dijital mecralarda kendilerini tanıtma olanağı sunuluyor.

7. dönem 18 yeni girişim ile başlıyor

Workup 7. dönem girişimleri şöyle:

"Arvia: Web sitelerine ve mobil uygulamalara kolayca sesli/görüntülü görüşme özelliği eklemeyi sağlayan yazılım.

Bakiyem.com: Müşterilerinden hızlı ve düşük maliyetlerle ödeme almak isteyen firmalara online ödeme çözümleri sunan girişim.

Bobu: Çocuklar için kitap ve dergileri, kodlama gerektirmeden hızlı bir şekilde mobil uygulamaya çeviren yazılım.

Chatterbox: Markaların, satış öncesi ve sonrası müşteriye ulaşma deneyimlerini iyileştiren kişiselleştirilmiş chatbot yazılımı.

Emoty.AI: Yapay zeka destekli, duygu durum analizi yaparak iç görü üreten girişim.

E-playout: Kendini geliştirmek isteyen e-spor oyuncularını ve takımlarını, eğitim alabilecekleri profesyonel/tecrübeli e-spor oyuncuları ve koçları ile bir araya getiren platform.

Evimdekipsikolog: Psikolojik danışmanlık almak isteyenlere, her yerde erişilebilir, kolay ve uygun maliyetli uzman desteği sağlayan dijital platform.

Huma Breath: Vücudu ve zihni kontrol etmeye yardımcı olan nefes egzersizi uygulaması.

Innerjoy: Günlük hayatta yaşanılan duygu ve durumlara özel konu başlıkları ile hazırlanmış, yapay zeka destekli kişisel meditasyon uygulaması.

Inspakt: Form, sözleşme gibi basılı belgelerin dijitalleştirilerek güvenli bir şekilde saklanmasını sağlayan platform.

Nutzen Tech: Mobil olarak hava kirletici parametreleri anlık ölçme, kaydetme, gösterme, işleyip haritalandırma ve sınıflandırma becerilerine sahip çevreci insansız hava aracı üreten girişim.

Oreka: Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve marketlerin, zayi gıdalarını liste fiyatlarına göre yüzde 50 veya daha fazla indirim oranı ile tüketiciye ulaştırmasını sağlayan pazar yeri.

Pirahas: Amazon üzerinden satış yapan işletmelere yönelik bütünleşik bir yönetim aracı.

Plastic Move: Bayat ekmekten biyoplastik ham maddesi üreten girişim.

Popupsmart: Web siteleri için kolaylıkla pop-up kampanyaları oluşturulmasını sağlayan yazılım.

Tinc.io: Her bilgisayarı güçlü bir oyun bilgisayarına ya da iş istasyonuna çevirebilen bulut bilişim çözümü.

TRIWI: Kadınların meme sağlıklarını kontrol edip değişimleri takip edebilmelerini sağlayan, mobil uygulama ile entegre giyilebilir teknoloji girişimi.

Tuvis AI: Tekstil sektörü odaklı kumaş hatası tanıma ve süreç optimizasyonu yapan görüntü işleme girişimi."

Kaynak: AA

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