Wimbledon final maçı: Federer-Djokovic karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Wimbledon'da finalin adı Federer-Djokovic. Dünya klasmanında en üst sıralarda yer alan Novak Djokovic ile Roger Federer karşılaşması nefesleri kesecek. Heyecanla beklenen Wimbledon tenis turnuvası erkekler finali canlı yayını sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki Federer-Djokovic karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FEDERER - DJOKOVIC KARŞILAŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Novak Djokovic-Roger Federer Wimbledon final karşılaşması, pazar günü saat 16.00'da DMAX'ten şifresiz yayınlanacak. 15 bin kişilik merkez kortta oynanacak final karşılaşmasında Federer kariyerinin 21, Djokovic ise 16. grand slam şampiyonluğu için mücadele edecek.

FEDERER, NAVRATILOVA'YI YAKALAYABİLECEK Mİ?

Roger Federer, Wimbledon tek erkekler finalinde Novak Djokovic ile yarın karşılaşacak. Londra'da 2003-2007 yıllarında üst üste 5 şampiyonluk yaşayan Federer, 2009, 2012 ve son olarak 2017 yıllarında kupayı havaya kaldırdı. Sekiz kez kazanarak tekli erkeklerde en çok şampiyonluğu olan Federer, 9. kez kupayı kaldırarak ABD'li kadın tenisçi Martina Navratilova'nın rekoruna ortak olmak istiyor.

DJOKOVIC, FEDERER'E FİNALDE KAYBETMİYOR!

İki tenisçi arasında oynanan 47 maçın 25'ini Djokovic, 22'sini Federer kazandı.

Novak Djokovic, Roger Federer ile daha önce Wimbledon finalinde iki kez karşılaştı. Ve Sırp raket iki finalde de rakibini yenmeyi başardı.

Djokovic ile Federer, 2014 ve 2015 yıllarında Wimbledon finalinde karşı karşıya geldiler. İlk finalde 3-2, ikinci finalde 3-1 kazanan Djokovic oldu.

Federer ile Djokovic, 2012 yılında bu kez yarı finalde karşılaşırken, bu randevudan İsviçreli tenisçi 3-1 galip ayrıldı ve o yıl Andy Murray'yi yenerek şampiyonluğa uzandı.

FEDERER ŞAMPİYON OLURSA SIRALAMA DEĞİŞECEK

Turnuvanın kendine özgü seribaşı sistemi nedeniyle dünya sıralamasında 3. olmasına rağmen 2 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Federer, şampiyon olması durumunda dünya klasmanında da ikinci sıraya yerleşecek.

Djokovic kaybetmesi halinde de dünya 1 numarası olmaya devam edecek. Federer ise pazartesi günü açıklanacak sıralamada 8 bin 260 puanla ikinci sıranın sahibi olacak ve Nadal'ı gerisinde bırakacak.

ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NE KADAR?

Wimbledon'da şampiyonluğa ulaşan raket, 2 milyon 350 bin sterlin para ödülünün sahibi olacak. Finaliste ise 1 milyon 175 bin sterlin ödül verilecek.