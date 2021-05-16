Werder Bremen'de teknik direktör Florian Kohlfeldt'in görevine son verildi
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Werder Bremen'de teknik direktör Florian Kohlfeldt'in görevine son verildi

Werder Bremen'de teknik direktör Florian Kohlfeldt'in görevine son verildi
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Spor

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Werder Bremen'de teknik direktör Florian Kohlfeldt'le yollar ayrıldı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Werder Bremen'de teknik direktör Florian Kohlfeldt'le yollar ayrıldı.

Yapılan açıklamada, kulüp yönetiminin Bundesliga'nın 33. haftasında dün Augsburg'a karşı alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından Kohlfeldt'in görevine son verme kararı aldığı ve bu kararın denetleme kurulunca da onaylandığı belirtildi.

Kohlfeldt'in yerine sezonun son maçı ve olası play-out karşılaşmalarında görev yapması konusunda takımın eski teknik direktörlerinden Thomas Schaaf'la anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Sezonun son maçında evinde Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak Werder Bremen, 31 puanla 16. sırada yer alıyor.

Bundesliga'yı 16. sırada bitiren takım 2. Lig'i üçüncü sırada tamamlayan takım ile play-out maçları oynayacak. Ligi 17. ve 18. sırda bitiren takımlar ise küme düşüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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