Voleybolda kadınların Avrupa sahnesi yarın başlıyor

Türkiye'yi 2022 CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda kadınlar kategorilerinde temsil eden kulüplerin Avrupa sahnesi yarın başlıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 23-25 Kasım tarihlerinde oynanacak maçların programı şu şekilde: