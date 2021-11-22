Voleybolda kadınların Avrupa sahnesi yarın başlıyor
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Türkiye'yi 2022 CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda kadınlar kategorilerinde temsil eden kulüplerin Avrupa sahnesi yarın başlıyor.
Türkiye'yi 2022 CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda kadınlar kategorilerinde temsil eden kulüplerin Avrupa sahnesi yarın başlıyor.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 23-25 Kasım tarihlerinde oynanacak maçların programı şu şekilde:
|TARİH
|MAÇ
|KUPA
|SAAT
|23 Kasım
|TK Kaunas VDU (Litvanya)-Nilüfer Belediyespor
|Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu ilk maçı
|18.00
|24 Kasım
|Eczacıbaşı Dynavit-Zelenznicar Lajkovac (Sırbistan)
|CEV Kupası 16'lı Finaller Turu ikinci maçı
|18.00
|24 Kasım
|Nilüfer Belediyespor-TK Kaunas VDU (Litvanya)
|Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu ikinci maçı
|18.00
|24 Kasım
|VakıfBank-Vero Volley Monza (İtalya)
|Şampiyonlar Ligi
|19.00
|24 Kasım
|OK Gacko (Bosna Hersek)-Aydın Büyükşehir Belediyespor
|Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu ikinci maçı
|21.00
|25 Kasım
|Fenerbahçe Opet-Dinamo-Ak Bars Kazan (Rusya)
|Şampiyonlar Ligi
|19.00
|25 Kasım
|Igor Gorgonzola Novara (İtalya)-Türk Hava Yolları
|Şampiyonlar Ligi
|22.00
Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe mücadele sona erdi! #Fenerbahçe'nin galibiyetiyle biten mücadelede en beğendiğiniz oyuncu kimdi? #GSvsFB— Haberler (@Haberler) November 21, 2021
AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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