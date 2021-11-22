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Voleybolda kadınların Avrupa sahnesi yarın başlıyor

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Voleybolda kadınların Avrupa sahnesi yarın başlıyor

Türkiye'yi 2022 CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda kadınlar kategorilerinde temsil eden kulüplerin Avrupa sahnesi yarın başlıyor.

Türkiye'yi 2022 CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda kadınlar kategorilerinde temsil eden kulüplerin Avrupa sahnesi yarın başlıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 23-25 Kasım tarihlerinde oynanacak maçların programı şu şekilde:

TARİHMAÇKUPASAAT
23 KasımTK Kaunas VDU (Litvanya)-Nilüfer BelediyesporChallenge Kupası 16'lı Finaller Turu ilk maçı18.00
24 KasımEczacıbaşı Dynavit-Zelenznicar Lajkovac (Sırbistan)CEV Kupası 16'lı Finaller Turu ikinci maçı18.00
24 KasımNilüfer Belediyespor-TK Kaunas VDU (Litvanya)Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu ikinci maçı18.00
24 KasımVakıfBank-Vero Volley Monza (İtalya)Şampiyonlar Ligi19.00
24 KasımOK Gacko (Bosna Hersek)-Aydın Büyükşehir BelediyesporChallenge Kupası 16'lı Finaller Turu ikinci maçı21.00
25 KasımFenerbahçe Opet-Dinamo-Ak Bars Kazan (Rusya)Şampiyonlar Ligi19.00
25 KasımIgor Gorgonzola Novara (İtalya)-Türk Hava YollarıŞampiyonlar Ligi22.00

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AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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