Voleybolda iki erteleme maçı yarın oynanacak
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Voleybolda iki erteleme maçı yarın oynanacak

23.02.2021 10:17 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:20
Voleybolda iki erteleme maçı yarın oynanacak

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ertelenen iki maç yarın oynanacak.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ertelenen iki maç yarın oynanacak.

Ligin 20. haftasından ertelenen karşılaşmaların programı şöyle:

15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor (TVF Cengiz Göllü)

16.30 Tokat Belediye Plevne-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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