Voleybolda iki erteleme maçı yarın oynanacak
23.02.2021 10:17 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:20
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ertelenen iki maç yarın oynanacak.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ertelenen iki maç yarın oynanacak.
Ligin 20. haftasından ertelenen karşılaşmaların programı şöyle:
15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor (TVF Cengiz Göllü)
16.30 Tokat Belediye Plevne-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz