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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Barış Karakoyun, Ali İhsan GözüNilüfer Belediyespor: Aybüke Özdemir, Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen, Atkinson, Hümay Topaloğlu (Buse Kayacan, Resmiye Çakmak, Merve İkbal Albayrak, Elif Uzun, Seda Menekşe, Ceren Çınar)Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Açelya...

26.02.2020 20:08 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:08
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Cengiz Göllü


Hakemler: Barış Karakoyun, Ali İhsan Gözü

Nilüfer Belediyespor: Aybüke Özdemir, Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen, Atkinson, Hümay Topaloğlu (Buse Kayacan, Resmiye Çakmak, Merve İkbal Albayrak, Elif Uzun, Seda Menekşe, Ceren Çınar)

İhtisas: Açelya Özmen, Zekiye Ünal, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Buse Çetin, Deniz Uyanık (Simay Kurt, Buse Kaygısız)

Setler: 25-13, 25-13, 25-13


Süre: 65 dakika (19, 24, 22)


Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Nilüfer Belediyespor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Kaynak: AA

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