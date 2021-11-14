Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA / Ragıp Tekin - Haberler | Spor
Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Seçkin Yener, Mehmet GülTürk Hava Yolları: Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan, Bahar Guidetti (Berin Yıldırım, Rabadzhieva, Polen Ünver, Janset Erkul, İrem Çor, Büşra Güneş)VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Guimaraes, Ogbogu, Haak,...
VAN (AA) - Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Türk Hava Yolları: Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan, Bahar Guidetti ( Berin Yıldırım, Rabadzhieva, Polen Ünver, Janset Erkul, İrem Çor, Büşra Güneş)
VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Guimaraes, Ogbogu, Haak, Tuğba Şenoğlu (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Meryem Boz, Hakley, Derya Cebecioğlu, Buket Gülübay, Melis Gürkaynak)
Setler: 27-29, 25-18, 30-32, 22-25
Süre: 130 dakika (35, 28, 39, 28)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. hafta maçında VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi.
AA / Ragıp Tekin - Spor Haberleri
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