Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

19.02.2021 18:31 | Son Güncelleme: 19.02.2021 18:35
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Caner Çıldır, Uğur AteşSistem9 Yeşilyurt: Cross, Buket Gülübay, Zeynep Sude Demirel, Carutasu, Scuka, Derya Cebecioğlu (İrem Nilşat Kaya, Ece Hocaoğlu Şanlı, Bihter Dumanoğlu)Beşiktaş: Deniz Hakyemez, Sude Pehlivan, Ezgi Dilik, Rida Erlalelitepe, Seray...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çıldır, Uğur Ateş

Sistem9 Yeşilyurt: Cross, Buket Gülübay, Zeynep Sude Demirel, Carutasu, Scuka, Derya Cebecioğlu (İrem Nilşat Kaya, Ece Hocaoğlu Şanlı, Bihter Dumanoğlu)

Beşiktaş: Deniz Hakyemez, Sude Pehlivan, Ezgi Dilik, Rida Erlalelitepe, Seray Altay, Bengisu Aygün (Elif Teksoy, Erce Kasapoğlu, Adlin Kaymaz)

Setler: 25-16, 18-25, 25-14, 25-16

Süre: 96 dakika (27, 22, 24, 23)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 29. haftasında Sistem9 Yeşilyurt, Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Hülya Avşar Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Can Bartu Ünal Karaman Kerem Aktürkoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk Uefa Terör İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 18:35:46. #1.16#
title