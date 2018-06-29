A Milli Kadın Voleybol Takımının Yarı Finaldeki Rakibi Brezilya Oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımının, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Uluslar Ligi 6'lı Finallerinde yarı finaldeki rakibi Brezilya oldu.

RAKİP BREZİLYA OLDU

Nanjing kentinde düzenlenen organizasyonda B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, yarı finalde A Grubu'nu ilk sırada tamamlayan Brezilya ile karşılaşacak.

Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise ABD ile ev sahibi Çin, TSİ 14.45'te karşı karşıya gelecek.