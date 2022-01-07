Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun ikinci devresi 14. hafta maçlarıyla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre iki ligde 14. hafta maçlarının programı şöyle:

Sultanlar Ligi:

Bugün:

14.00 Yeşilyurt-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

9 Ocak Pazar:

14.00 Fenerbahçe Opet-Bolu Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları (Mimar Sinan)

17.00 Kuzeyboru-Sarıyer Belediyespor (Aksaray)

18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Nilüfer Belediyespor (Eczacıbaşı)

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen maçlardan PTT-Galatasaray HDI Sigorta karşılaşmasının 26 Ocak'ta oynanacağı duyurulurken, Karayolları-Mert Grup Sigorta mücadelesinin tarihi henüz belirlenmedi.

Efeler Ligi:

Yarın:

15.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (Başkent Voleybol)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Altekma (Cengiz Göllü)

16.00 Arkas Spor-Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş (Atatürk Sigorta Shop)

16.00 Yeni Kızıltepespor-Bingöl Solhanspor (Mardin Kızıltepe Atatürk)

16.00 Sorgun Belediyespor-Tokat Belediye Plevne (Sorgun)

Ertelenen karşılaşmalardan Halkbank-Spor Toto maçının 26 Ocak'ta oynanacağı bildirilirken, Fenerbahçe HDI Sigorta-Allpower Akü Cizre Belediyespor mücadelesinin tarihi henüz duyurulmadı.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

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