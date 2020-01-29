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Voleybol: Erkekler CEV Kupası

Salon: Burhan FelekHakemler: Eldar Aliyev (Azerbaycan), Konstantsin Asipchyk (Belarus)Galatasaray HDI Sigorta: Antonov, Van Berkel, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Venno (Burak Mert, Yasin Aydın, Ertuğrul Metin)CSM Arcada: Kollo, Georgiev, Klapwijk, Bala, Bisette, Hernan...

29.01.2020 21:30 | Son Güncelleme: 29.01.2020 21:30
Voleybol: Erkekler CEV Kupası

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Eldar Aliyev (), Konstantsin Asipchyk ()

Galatasaray HDI Sigorta: Antonov, Van Berkel, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Venno (Burak Mert, Yasin Aydın, Ertuğrul Metin)

CSM Arcada: Kollo, Georgiev, Klapwijk, Bala, Bisette, Hernan (Cabrera, Matei, Terzic, Carrasco, Talpa)

Setler: 26-24, 25-21, 25-20

Süre: 76 dakika (27, 24, 25)

Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Romanya'nın CSM Arcada takımını 3-0 yendi.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 12 Şubat Çarşamba günü Romanya'da oynanacak.

Kaynak: AA
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