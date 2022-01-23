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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
AA / Ekrem Payan - Haberler | Spor

Salon: ŞırnakHakemler: İsmail Yıldırım, Kadir GirenteAllpower Akü Cizre Belediyespor: Emin Gök, Seganov, Uriarte, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Ivanov (Umut Demir, Andaç Kapan, Ali Candan)Spor Toto: Sercan Yüksel Bıdak, Buchegger, Baturalp Burak Göngör, Çağatay Durmaz, Shoji, Sharifi...

Salon: Şırnak

Hakemler: İsmail Yıldırım, Kadir Girente

Allpower Akü Cizre Belediyespor: Emin Gök, Seganov, Uriarte, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Ivanov (Umut Demir, Andaç Kapan, Ali Candan)

Spor Toto: Sercan Yüksel Bıdak, Buchegger, Baturalp Burak Göngör, Çağatay Durmaz, Shoji, Sharifi (Muhammed Aray, Kemal Kayhan, Ramazan Serkan Kılıç)

Setler: 24-26, 15-25,18-25

Süre: 85 dakika (32, 25, 28)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Spor Toto, deplasmanda Allpower Akü Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.

AA / Ekrem Payan - Spor Haberleri

Spor Toto, voleybol, Sigorta, Umut, Spor, Haber

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