Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: ŞırnakHakemler: İsmail Yıldırım, Kadir GirenteAllpower Akü Cizre Belediyespor: Emin Gök, Seganov, Uriarte, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Ivanov (Umut Demir, Andaç Kapan, Ali Candan)Spor Toto: Sercan Yüksel Bıdak, Buchegger, Baturalp Burak Göngör, Çağatay Durmaz, Shoji, Sharifi...
Salon: Şırnak
Hakemler: İsmail Yıldırım, Kadir Girente
Allpower Akü Cizre Belediyespor: Emin Gök, Seganov, Uriarte, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Ivanov (Umut Demir, Andaç Kapan, Ali Candan)
Spor Toto: Sercan Yüksel Bıdak, Buchegger, Baturalp Burak Göngör, Çağatay Durmaz, Shoji, Sharifi (Muhammed Aray, Kemal Kayhan, Ramazan Serkan Kılıç)
Setler: 24-26, 15-25,18-25
Süre: 85 dakika (32, 25, 28)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Spor Toto, deplasmanda Allpower Akü Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.