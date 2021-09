Vitor Pereira: Sahada bağlantıyı yakalayamadık

"Yüksek ritimli, bol koşulu ve faulün az olduğu oyunları seviyorum"

"Zamana ihtiyacımız var"

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, - Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Takım ruhu ve mücadele vardı ama eksik olan şeyler de vardı. Oyuncular arasındaki bağlantı eksikti" dedi.

Her takımın her maçta puan kaybedebileceğini ifade eden Pereira, "Burada 5 sene önceki tecrübemle şunu biliyorum ki, Türkiye'deki her maçta puan kaybedebilirsiniz. Özellikle milli aradan sonraki maçlar tehlikeli olur. Tam takım olarak hazırlanamazsınız, milli takımlara giden oyuncular, maça kısa süre kala gelirler. Bugün avantajlıydık aslında. 1-0 öne geçtik ama maalesef maç 1-1 oldu. Altay bugüne kadar bize çok puan kazandırdı. Benim istediğim birlik olma ruhudur. Kazansalar da kaybetseler de bunun birlikte olması gerekiyor. Bizim birlik olarak aile gibi ayakta durmamız gerekiyor. İstediğimiz sonucu alamadık ama taraftarların desteğini sonuna kadar hissettik. Tabii ki tökezlediğimiz zamanlar olacaktır ama aynı ruhla hareket edip ileriye dönük hareket etmemiz gerekiyor. Bir gün 'dünyanın en iyisi' deyip, ertesi gün çok kötüyüz demememiz gerekiyor. Her maçta bu bilinçle oynamamız gerekiyor. Penaltı konusunda yorum yapmak istemiyorum. Benim kontrol edebileceğim bir konu değil. Tabii ki bir fikrim var bununla ilgili olarak ama zamanı geri alamam ve karar veren kişi ben değilim. Futbolda bunlar var" şeklinde konuştu.