Visca, Süper Lig'de hayalini kurduğu takıma imzayı atıyor! 5 milyon euroya bitti

Geride bıraktığımız sezonun başında transferi an meselesi olan Visca son anda takımda kalmaya karar kılmış ve transfer yatmıştı. Araya sakatlık da girince mecburen rafa kalkmıştı.

ERKEN GİRİŞ YAPILDI

Kanarya transfer dönemini açtı. Bu sezon hedef çok net olarak şampiyonluk. İrfan Can Kahveci transferinde Başakşehir'i memnun eden bir anlaşma sunan Fenerbahçe, yine aynı yaklaşımı sergiledi.

BAŞKAN İSTİYOR

Bu transferi bizzat Başkan Ali Koç'un istediği aktarıldı. Edin Visca'nın da uzun yıllardır Fenerbahçe'de oynamak istediği bilinen bir gerçek. Sabah'ın haberine göre; 5 milyon euro bonservis bedeliyle bu transfer bitecek. 2025'e kadar Başakşehir'le kontratı olan Visca'ya da 2.5 milyon eurodan 3 yıllık kontrat önerileceği kaydedildi.

SKOR MAKİNESİ

Şu ana kadar Süper Lig'de 15 maça çıkan Edin Visca 3 gol atıp 7 asist yaptı ve takımına 10 gollük skor katkısında bulundu. Visca geçen sezon ligde 26 maçta 5 gol ve 8 asist üretmişti. Boşnak yıldız, Medipol Başakşehir'in şampiyon olduğu 2019-20 sezonunda ise ligi 33 maçta 13 gol ve 12 asistle bitirmişti.

SİNAN GÜMÜŞ VERİLECEK

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün de takasta kullanılacağı aktarıldı. Emre Belözoğlu, Sinan'ı kadrosunda görmek istiyor.

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