Visca, Süper Lig'de hayalini kurduğu takıma imzayı atıyor! 5 milyon euroya bitti
Geçtiğimiz sezon Visca transferini bitirmeye çok yaklaşan Fenerbahçe, yarım kalan hikayeyi tamamlamaya çok yakın. Sarı-Lacivertliler'in, 5 milyon euroya prensipte anlaşmaya vardığı belirtildi.
Geride bıraktığımız sezonun başında transferi an meselesi olan Visca son anda takımda kalmaya karar kılmış ve transfer yatmıştı. Araya sakatlık da girince mecburen rafa kalkmıştı.
Kanarya transfer dönemini açtı. Bu sezon hedef çok net olarak şampiyonluk. İrfan Can Kahveci transferinde Başakşehir'i memnun eden bir anlaşma sunan Fenerbahçe, yine aynı yaklaşımı sergiledi.
Bu transferi bizzat Başkan Ali Koç'un istediği aktarıldı. Edin Visca'nın da uzun yıllardır Fenerbahçe'de oynamak istediği bilinen bir gerçek. Sabah'ın haberine göre; 5 milyon euro bonservis bedeliyle bu transfer bitecek. 2025'e kadar Başakşehir'le kontratı olan Visca'ya da 2.5 milyon eurodan 3 yıllık kontrat önerileceği kaydedildi.
Şu ana kadar Süper Lig'de 15 maça çıkan Edin Visca 3 gol atıp 7 asist yaptı ve takımına 10 gollük skor katkısında bulundu. Visca geçen sezon ligde 26 maçta 5 gol ve 8 asist üretmişti. Boşnak yıldız, Medipol Başakşehir'in şampiyon olduğu 2019-20 sezonunda ise ligi 33 maçta 13 gol ve 12 asistle bitirmişti.
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün de takasta kullanılacağı aktarıldı. Emre Belözoğlu, Sinan'ı kadrosunda görmek istiyor.
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