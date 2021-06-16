VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.563 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.563 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, en düşük 1.560,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 1.563,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 1.565,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 1.562,75 puana geriledi.

Analistler, küresel pay piyasalarında gözlerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrildiğini söyledi.

Fed'in yüzde 0-0,25 aralığında bulunan politika faizinde ve varlık alım programında değişikliğe gitmesi beklenmezken, Powell'ın iş gücü piyasasındaki iyileşme ve enflasyondaki yükseliş eğilimini nasıl yorumlayacağı ile özellikle varlık alımlarının ne kadar devam edeceğine ilişkin vereceği ipuçlarının, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması öngörülüyor.

Analistler, ABD'de enflasyon endişelerini besleyen veri akışının devam ettiğini hatırlatarak, küresel pay piyasalarında Fed'in faiz kararı öncesi karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugünün veri gündeminde, yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları ve Çin'de sanayi üretiminin öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.525 puanın destek, 1.585 ve 1.591 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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