VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

??????? Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne satıcılı başlamasının ardından 1.608 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.602,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 altında, 1.608,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün, gün içinde 1.648,00 puanı test eden nisan vadeli endeks kontratı, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.612,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, tahvil piyasalarının seyri ve ABD'de bu hafta sonuna kadar Senato'da görüşülmesi beklenen ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin dün akşam tekrar 1,50 sınırına yükselmesi ve yeni tip koronavirüs salgınında mutasyon riskinin, küresel ölçekte risk iştahını olumsuz etkilediğini kaydetti.

Bugün Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de fabrika siparişlerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.640 puanın direnç, 1.605 ve 1.560 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar