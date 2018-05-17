Tottenham, Janssen'i 1 Yıl Daha Fenerbahçe'ye Kiralamayı Düşünüyor
İngiliz ekibi Tottenham, sakatlığı nedeniyle Janssen'i gelecek sezon kadrosunda düşünmüyor. Tottenham, Hollandalı futbolcuyu tekrar Fenerbahçe'ye kiralamayı planlıyor.
Fenerbahçe'nin sezon başında Premier Lig ekibi Tottenham'dan kiraladığı Vincent Janssen'in ilk hedefi tekrar İngiltere'ye dönmek olsa da bu sezon bunu gerçekleştirmesi zor gözüküyor.
Kendisini Fenerbahçe'de göstermeyi amaçlayan Hollandalı futbolcu sezona iyi başlasa da sakatlığı sebebiyle bu hedefine ulaşamadı.
TOTTENHAM'DA FORMA BULAMAZ
Dört ayı geçen sakatlık sürecinde form ve fizik olarak büyük kayıp yaşayan Janssen'in bu nedenle Tottenham'daki yerini alması bir hayli zor. İngiliz kulübünün ilk etapta Janssen'e takımda yer bulmakta zorlandığı ve Fenerbahçe'ye tekrar kiralık vermeye sıcak baktığı belirtildi.
Başarılı futbolcunun da bir yıl daha sarı-lacivertli formayı giymek ve bu kez kendini kanıtlamak istediği ifade edildi.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (3)
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bu para çok çok doğruysa ki inanmıyorum ..bu paraya tapusu alınır .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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azizin yatacak yeri yok.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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aziz 5 milyon euro yu ateşlemiş kira parası. millet de bedelsiz kiralandı sanıyordu. 5 milyon kira vereceğinize bonservis verip başka adam alsaydınız.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır