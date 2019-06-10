Video | Uber kararına şoförlerden tepki: Maddi manevi tazminat istiyoruz

Dünya genelinde taksicilik hizmeti sunan Uber'in Türkiye'deki bazı faaliyetlerini durdurmasının ardından açıkta kalan Uber şoförleri, firmanın İstanbul'daki merkezi önünde protesto gösterisi düzenledi.

Eylemciler, kendilerine önceden bilgi verilmediğini ve bu nedenle 31 Mayıs'ta uygulamaya giren karar hakkında önlem alamadıklarını ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle