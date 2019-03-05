Video: Meksikalı Arkeologlardan Antik Maya Uygarlığının Tarihine Işık Tutacak Yeni Keşif

Antik Maya uygarlığına ev sahipliği yapmış olan Meksika'da arkeologlar Chichen Itza'daki piramitlerde değerli tarihi eserler barındıran yeni bir mağara keşfetti. Bilim insanları, bu kalıntıların Antik Maya uygarlığının tarihine de yeni bir ışık tutabileceğini savunuyor